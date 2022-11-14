13 نوفمبر , 2022
تحطم طائرتين مقاتلتين بعد تصادمها في معرض جوي بولاية تكساس الأميركية.
أفاد مسؤولون اتحاديون أن طائرتين اصطدمتا في الجو السبت في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأميركية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة «بوينغ بي 17 فلاينغ فورتريس» ومقاتلة «بيل بي -63 كينغ كوبرا» تصادمتا وتحطمتا في معرض وينغز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء.
وأضافت الإدارة أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.
وقال المسؤولون إن كلاً من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.
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