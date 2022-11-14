قتلى وجرحى في انفجار ضخم بشارع الاستقلال بإسطنبول

13 نوفمبر , 2022
سيارات إسعاف في موقع الانفجار في وسط إسطنبول (رويترز)
هز انفجار عنيف شارع الاستقلال المتفرع من ميدان تقسيم بمنطقة بي أوغلو في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول الأحد.
وقال والي إسطنبول على يرلي كايا، عبر «توتير» إن الانفجاء أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.
وأظهرت لقطات مصورة بثت عبر القنوات التليفزيونية مباشرة عن سقوط أعداد كبيرة من الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات بواسة فرق الإسعاف التي انتقلت إلى المنطقة.
كما انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في محيط المنطقة، التي شهدت ازدحاماً كبيراً حيث وقع الانفجار في الساعة 16:00 بتوقيت إسطنبول (غرينيتش 14:00) في ذروة الحركة بالشارع الذي يعج بالمطاعم والمقاهي ويشهد أعلى كثافة من السياح الأجانب والمواطنين الأتراك لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع.
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