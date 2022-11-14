أوكرانيا: إزالة الألغام من خيرسون وتوثيق «جرائم» روسيا

انكبت الشرطة الأوكرانية، أمس السبت، على إزالة الألغام من خيرسون غداة استعادتها وتوثيق «الجرائم» المنسوبة إلى روسيا في المدينة الكبيرة بجنوب البلاد، التي تشكل خسارتها انتكاسة كبيرة للكرملين.

واعتبرت كييف أن الغرب يسير نحو تحقيق «انتصار مشترك» بعد استعادة خيرسون، حيث تردد النشيد الوطني الأوكراني مجدداً بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط بعد الغزو الروسي الذي بدأ في نهاية فبراير/شباط، وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها إلى أراضي بلاده في نهاية سبتمبر/أيلول.

وأظهرت صور نشرتها قوات كييف أوكرانيين يرقصون في دائرة على إيقاع أغنية وطنية حول نار أوقدوها.

ونشر قائد الإدارة العسكرية الأوكرانية في منطقة خيرسون ياروسلاف يانوشفيتش، عدة مقاطع فيديو في الساعات الأخيرة، قال فيها «سعيد جداً لوجودي هنا (في خيرسون) اليوم، في هذه اللحظة التاريخية».

واحتشد خلفه الناس في الساحة الرئيسية للاحتفال بعودة القوات الأوكرانية إلى المدينة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، «إننا نشعر بسعادة غامرة»، لكنه أعلن وقوع دمار كبير في المنطقة.

وأضاف: «قبل الفرار من خيرسون، دمر المحتلون كل البنى التحتية الأساسية - الاتصالات وإمدادات المياه والتدفئة والكهرباء»، مضيفاً أنه تم إبطال مفعول 2000 عبوة ناسفة.

وأكد زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت السيطرة على ما يقرب من 60 بلدة في منطقة خيرسون.