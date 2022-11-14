بايدن يقبل استقالة كبير مسؤولي الحدود الأميركيين

13 نوفمبر , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
أعلن البيت الأبيض في بيان يوم السبت أن الرئيس جو بايدن قبل استقالة مفوض الجمارك وحماية الحدود الأميركي كريستوفر ماغنوس.
ويأتي بيان البيت الأبيض بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأميركية أن ماغنوس طُلب منه الاستقالة أو إقالته في إشارة إلى التوترات داخل إدارة بايدن بشأن العدد القياسي من المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية.
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