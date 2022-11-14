زلزال بقوة 6.1 يقع قبالة وسط تشيلي

13 نوفمبر , 2022 زلزال (تعبيريّة). أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل منطقة بيوبيو في وسط تشيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتراً.

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