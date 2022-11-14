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بايدن: مسرور جداً بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية

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«المجلة» 0 تبليغ

13 نوفمبر , 2022

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مسرور جداً بنتيجة انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلثاء.

وأضاف بايدن في حديثه إلى الصحفيين في كمبوديا قبل قمة شرق آسيا أن تركيزه ينصب على انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وتوقع مركز «إديسون ريسيرش» احتفاظ الديمقراطيين بسيطرتهم على مجلس الشيوخ العام المقبل مما يمنح الرئيس جو بايدن فوزاً كبيراً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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