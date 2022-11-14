تركيا: اعتقال "صاحب القنبلة" واتهام حزب العمال الكردستاني بتدبير الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في انفجار بشارع الاستقلال في إسطنبول، وفق وكالة أنباء الأناضول.

واتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم، الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.

ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون، إثر انفجار هز شارع الاستقلال التركي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة و"تفوح منه رائحة الإرهاب".

وأظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الانفجار، الذي أدى إلى تطاير الحطام في الهواء وترك العديد من الأشخاص على الأرض.