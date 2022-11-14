شاهد.. صور للمرأة المشتبه بها في تفجير شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية

نشرت أجهزة الأمن التركية صورا لامرأة يشتبه بوقوفها وراء تفجير إسطنبول.



ونقلت الجزيرة عن مراسلها في إسطنبول، إلى أن المعلومات التي كشفت عنها السلطات التركية حتى الساعة تشير إلى أن التفجير وقع بقنبلة كانت داخل كيس أو حقيبة تركت في المكان.



وأوضح أن المعلومات التي كشفت عنها خلية الأزمة التي يشارك فيها وزير العدل التركي بكير بوزداغ أفادت بأن المرأة المشتبه بها رصدت وهي تجلس لمدة 45 دقيقة على مقربة من موقع التفجير ثم غادرت قبل دقيقة واحدة من الانفجار.



ولذلك تشير الاستنتاجات الأولية إلى أن المرأة لم تفجر نفسها، وأن التفجير وقع إما بجهاز تفجير ذاتي أو عن بعد.





المصدر: الجزيرة نت