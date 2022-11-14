شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تدعو إلى "الحذر" بعد خسارة القوات الروسية وانسحابها من خيرسون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن روسيا ستشعر بالقلق وخيبة الأمل من فقدان مدينة ذات أهمية استراتيجية في جنوب أوكرانيا، وحذر من أن ذلك قد يعني أن "المزيد من وقود الحرب" في الطريق.

وحث الوزير البريطاني على توخي "الحذر" عند النظر في المشاهد المبتهجة في شوارع خيرسون، حيث احتفل الأوكرانيون بانسحاب موسكو من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولى عليها جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الغزو حتى الآن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن الوزير.

وقال: "سيذكركم التاريخ بأن روسيا يمكن أن تكون وحشية من تلقاء نفسها"، وأضاف "إذا كانوا بحاجة إلى المزيد من وقود الحرب، فهذا ما سيفعلونه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء الدفاع البريطانيون من أن موسكو تخطط لتكرار مخطط يعود إلى الحقبة السوفيتية حيث يتم منح الطلاب "تدريبًا عسكريًا إلزاميًا"، بما في ذلك خبرة في التعامل مع بنادق كلاشنيكوف.

وقال والاس: "نرى أنهم أعلنوا اليوم أن الأطفال في المدارس سيتم تدريبهم، وهذا هو نوع النظام الذي نواجهه".

وبعد إعلانها استعادة مدينة خيرسون التي انسحب منها الروس، رأت أوكرانيا أنها تسير نحو تحقيق "انتصار مشترك" للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب "خسارة استراتيجية جديدة" لموسكو.

وأعلنت روسيا السبت أنه تم إعلان مدينة "غينيتشيسك" بوصفها العاصمة الإدارية المؤقتة لمقاطعة خيرسون، بدلا من المدينة التي انسحبت منها القوات الروسية خلال الأيام الفائتة.

وأكد متحدث باسم نائب رئيس الإدارة الإقليمية ألكسندر فومين، اليوم السبت، إعلان "غينيتشيسك" عاصمة إدارة للمقاطعة بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن جميع السلطات الرئيسية ستتركز في المدينة، حسب ما صرح به لوكالة سبتوتنيك الروسية للأنباء.

وتقع غينيتشيسك في جنوب مقاطعة خيرسون، مقابل اللسان الرملي "أراباتسكايا ستريلكا" على شواطئ بحر آزوف، وتعتبر منتجعا وميناء.

الانسحاب من خيرسون

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وافق، يوم الأربعاء الماضي، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.

في وقت سابق، تم إجراء استفتاء على أراضي مقاطعة خيرسون، حيث تم اتخاذ قرار لإعادة توحيد المنطقة مع روسيا.

وأمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن منطقة خيرسون هي كيان تابع لروسيا الاتحادية، وأكد أن هذا الوضع ثابت ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.