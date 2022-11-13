13 نوفمبر , 2022
تكليف نتنياهو رسمياً بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة (أ ف ب).
كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الأحد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على التوصيات التي تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في القدس، قال الرئيس الإسرائيليوبجانبه نتانياهو «أكلّفكم تشكيل الحكومة».
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