انت الان تتابع خبر الكشف عن مفاجأة بشأن "محادثات السلام" بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه التقارير عن وجود تشجيع أميركي لمحادثات بين كييف وموسكو، بعد استعادة أوكرانيا السيطرة على خيرسون في أحد أهم انتصاراتها في الحرب حتى الآن، وفقا للصحيفة .

ونقل المصدر أيضا أن احتمال عدم تحقيق أوكرانيا لمكاسب كبيرة في ساحة المعركة خلال الأسابيع المقبلة، أدى لدفع الولايات المتحدة وبعض المسؤولين الأوروبيين إلى التساؤل حول موعد للمطالبة بالتوصل إلى تسوية.



وصرح مسؤول من أوروبا الغربية، لم يجر ذكر اسمه، بأنه نقل للأوكرانيين القول إن الأمر متروك لهم ليقرروا متى يفعلون ذلك، أي متى يبدؤون التباحث.

وأشار المسؤول إلى إمكانية إجراء محادثات، ثم قال إنه من الجيد أن تفعل كييف ذلك في أقرب وقت.

من جانبهم، لا يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب، لكن كثيرين منهم يعتقدون أن الأسابيع والأشهر القادمة توفر فرصة للحديث عن مفاوضات.