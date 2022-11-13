انت الان تتابع خبر السوداني منتقداً مستشفى: الله لا يوفقنا على هذه الخدمة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام السوداني في زيارة مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي، وقال لمجموعة من الأطباء "حتى الصاحي الي يجي هنا يتمرض.. الله ليوفقنا على هاي الخدمة".

الى ذلك، قال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على جدول المناوبات للكوادر الطبية والصحية العاملة، والتقى بالحاضرين منهم".



وأضاف أن السوداني "وجّه بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب، ومحاسبة المقصرين والمتسبّبين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين".