الإعادة تؤجل حسم الانتخابات النيابية البحرينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطرت جولة الإعادة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، التي تم إعلانها رسميا، أمس، وأسفرت عن فوز محدود لبعض المرشحين من الجولة الأولى.

وبينت نتائج الدور الأول، التي أعلنتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخابات مجلس النواب في البحرين، وأوردتها وكالة الأنباء البحرينية ( بنا)، عن فائز وإعادة في 9 دوائر بمحافظة العاصمة، وفائزين اثنين، وإعادة في 6 دوائر بمحافظة المحرق، وفائز وإعادة في 11 دائرة بالمحافظة الشمالية، وفائز وإعادة في تسع دوائر بالمحافظة الجنوبية.

وأعلنت اللجنة نتائج الانتخابات البلدية التي أسفرت عن فائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائزين اثنين وإعادة في 10 دوائر بالمحافظة الشمالية، وفائزين اثنين وإعادة في ثماني دوائر بالمحافظة الجنوبية .

ووفق اللجنة، تجرى انتخابات الإعادة النيابية والبلدية يوم السبت المقبل، وأجريت الانتخابات النيابية والبلدية، أمس الأول، وتنافس فيها 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ40 مقعدا برلمانيا، إضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية.