شكرا لقرائتكم خبر 59 قتيلا وجريحا في انفجار إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، «إن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 53 شخصا. وتعهد إردوغان بإلقاء القبض على الجناة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي)، «إن الشرطة وخدمات الطوارئ كانت في مكان الحادث». وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي)، «إن الشرطة وخدمات الطوارئ كانت في مكان الحادث». وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا مستلقين على الأرض في الشارع، وهو وجهة تسوق شهيرة للسياح في الجزء الأوروبي من العاصمة التركية.

كانت هذه تفاصيل خبر 59 قتيلا وجريحا في انفجار إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.