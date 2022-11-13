شكرا لقرائتكم خبر اشتباكات ورشاشات ثقيلة في عين الحلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، مما أسفر عن عدد من الجرحى.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن الاشتباكات استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، وأسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

وأشارت إلى أن الاشتباكات جاءت عقب مشادات تطورت إلى إطلاق نار في «الشارع الفوقاني»، قرب مفرق البراق بين شباب من الصفصاف، وأشخاص من آل عثمان في «حي البركسات» داخل المخيم.