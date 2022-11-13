شكرا لقرائتكم خبر البرهان: محاولات التحريض على الجيش السوداني فشلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنه لن يسمح لأي جهة بتفكيك القوات المسلحة، مجددا دعوته للسياسيين للحوار.

وأكد خلال حديثه في أم درمان، أمس، «شرعنا في إصلاح المؤسسة العسكرية من القيادة حتى آخر جندي»، مضيفا بأن الجيش سيعتبر أي شخص يحاول التدخل في شؤونه عدوا له.

وشدد على عدم السماح لأي جهة بتفكيك القوات المسلحة السودانية، مؤكدا أن الجيش بذل جهودا حثيثة لتطوير قدراته وتجهيزها.

وجدد البرهان دعوة القوات المسلحة السودانية للسياسيين، بالجلوس مع الجيش إلى طاولة الحوار، لحل الأزمة السياسية الراهنة، متعهدا بالوقوف في صف الشعب، والعمل على تحقيق تطلعاته، وأشار إلى عدم وجود أي «تسوية ثنائية» مع أي جهة، متعهدا برفض السماح بتدخل السياسيين في شؤون الجيش، قائلا: «أنهينا الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه للتدخل في الجيش».

وحذر السياسيين في كلمته قائلا: «كونوا بعيدا عن الجيش، ومحاولات التحريض لن تنجح»، مشددا على أن «قومية القوات المسلحة هي القومية السودانية، وأن ولاءها للوطن لن يتبدل».

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أن انقسام القوى السياسية وغياب التوافق يضر مؤسسات البلاد، داعيا إلى تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة، وأشار إلى أن مجلس السيادة يسعى إلى تغيير حقيقي وليس مصطنعا، يكون المستفيد منه هو الشعب، موضحا أن الجيش يعمل على تجهيز قواته المسلحة لتنفيذ مهامها.

وتطرق رئيس مجلس السيادة السوداني إلى المشكلات بين الخرطوم وأديس أبابا، مؤكدا السعي إلى حل المشكلات مع الجانب الإثيوبي سلميا.

وتوترت العلاقة بين السودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، والذي تقول مصر والسودان إنه سيضر بحصتيهما من المياه، إضافة إلى مشكلات حدودية أخرى بين البلدين.