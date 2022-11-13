شكرا لقرائتكم خبر 5 اغتيالات بينهم داعية خلال 48 ساعة بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجتاح العاصمة الصومالية مقديشو موجة جديدة من الاغتيالات، تنفذها حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وسط مخاوف أمنية متصاعدة من توسعها، لتشمل أهدافا مدنية وحكومية، وعمليات كر وفر بين الجيش والحركة وسط الصومال.

وخلال الـ48 الماضية اغتيل 5 أشخاص بنيهم داعية وزعيم عشائري بارزان، وجنرال سابق في الجيش، وشخصان آخران يعملان في قطاع النقل البري، وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن تلك الحوادث، فيما غاب تعليق رسمي للسلطات الرسمية عن المشهد، ولم يتم اعتقال أي مشتبهين متورطين في تلك الهجمات.

وخلال الأيام الأخيرة كان الداعية الذي تعرض للاغتيال يهاجم الأفكار المتطرفة لحركة الشباب، واستباحتها دماء الأبرياء؛ حيث دأب أخيرا على إدانة أنشطتها بشدة في مسجد كان يعمل فيه إماما وخطيبا يقع غربي العاصمة مقديشو.

وقالت تقارير إعلامية: «إن الزعيم العشائري كان مشغولا بتعبئة عشيرته لمواجهة حركة الشباب بهدف تحرير مناطق تسيطر عليها الحركة وتقطنها أبناء عشيرته، وتزامنت موجة الاغتيالات هذه بعد هدوء شهدتها مقديشو وتيرة الاغتيالات خلال الفترة الماضية».

وتعد سياسة الاغتيالات السلاح الأبرز لحركة الشباب لاستهداف الأعيان التي ترفض الانصياع لأوامرها أو تخطط ضد توجهات التنظيم.

وأصدرت الحكومة الصومالية تحذيرا أمنيا لسكان مقديشو، بوجود معلومات استخباراتية بهجمات مرتقبة تستهدف أهدافا مدنية، وتوخي المزيد من الحذر لأصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تشهد كثافة العنصر البشري، إضافة إلى إبلاغ أجهزة الأمن في القضايا المشبوهة، وتقليل التنقلات غير الضرورية.