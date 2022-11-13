شكرا لقرائتكم خبر محكمة عراقية تقضي بإعدام داعشي أفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان أمس، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته، وعمل مع عصابات داعش الإرهابية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة عراقية، أمس، بإنزال عقوبة الإعدام بحق أفغاني عمل مع تنظيم داعش لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق.وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان أمس، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته، وعمل مع عصابات داعش الإرهابية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة عراقية تقضي بإعدام داعشي أفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.