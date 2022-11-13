العراق يستعيد حفيد صدام المتورط في مجزرة سبايكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم العراق من لبنان مواطنا عراقيا قدمته بغداد على أنه حفيد أخ غير شقيق لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي.

وأكد المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن عبدالله السبعاوي هو «حفيد الأخ غير الشقيق» للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفا أن التسليم جرى قبل يومين، وأضاف المصدر أنه يعتبر أحد منفذي مجزرة سبايكر التي شهدت إعدام تنظيم داعش لمئات العسكريين عام 2014.

وحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 في 11 يونيو 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت عائلة عبدالله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.

ومذبحة سبايكر هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش.

ففي يونيو 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق مئات من المجندين الشباب، ومعظمهم شيعة، من قاعدة سبايكر شمال بغداد، ثم أعدموهم واحدا تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية.

وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، ونفذ الحكم فيهم.