وزير الدفاع البريطاني يدعو إلى الحذر بعد خسارة روسيا مدينة خيرسون

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا ستشعر بالقلق وخيبة الأمل من فقدان مدينة ذات أهمية استراتيجية في جنوب أوكرانيا وحذر من أن ذلك قد يعني أن "المزيد من وقود الحرب" في الطريق.

وحث الوزير البريطاني على توخي "الحذر" عند النظر في المشاهد المبتهجة في شوارع خيرسون، حيث احتفل الأوكرانيون بانسحاب موسكو من العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولى عليها جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الغزو حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن الوزير .

وقال: "سيذكركم التاريخ بأن روسيا يمكن أن تكون وحشية من تلقاء نفسها".

وأضاف: "إذا كانوا بحاجة إلى المزيد من وقود الحرب، فهذا ما سيفعلونه".

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء الدفاع البريطانيون من أن موسكو تخطط لتكرار مخطط يعود إلى الحقبة السوفيتية حيث يتم منح الطلاب "تدريبا عسكريا إلزاميا" ، بما في ذلك خبرة في التعامل مع بنادق كلاشنيكوف.

وقال والاس: "نرى أنهم أعلنوا اليوم أن الأطفال في المدارس سيتم تدريبهم، وهذا هو نوع النظام الذي نواجهه".