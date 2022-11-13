رئيس الوزراء الهندي يطرح رؤيته بشأن الطاقة والصحة والاقتصاد خلال قمة العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

من المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وجهة نظر بلاده بشأن مواجهة التحديات العالمية الرئيسية في مجالات الصحة والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة والطاقة والأمن الغذائي، في قمة مجموعة العشرين في بالي التي تعقد على خلفية المواجهة المتزايدة بين روسيا والغرب بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتكتسب قمة أكبر الاقتصادات في العالم يومي 15 و16 نوفمبر أهمية بالنسبة لنيودلهي حيث ستشهد تسليم إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين إلى الهند في الحفل الختامي للتجمع السنوي، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

ويتوجه مودي إلى مدينة بالي الإندونيسية غدا الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في القمة التي من المقرر أن يحضرها أيضا الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم.