أوكرانيا: استعدنا 4500 كيلومتر مربع من الأراضي مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

عقب انسحاب القوات الروسية، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية في جنوب البلاد إنها استعادت مؤخرا في المجمل 179 بلدة.

وذكرت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء اليوم الأحد نقلا عن الجيش هناك أنه تم تحرير مساحة تبلغ حوالي 4500 كيلومتر مربع شمال غرب نهر دنبيرو في الأيام القليلة الماضية.

وفي إطار الهجمات المضادة الأوكرانية الناجحة، انسحب الروس من عاصمة خيرسون ومواقع أخرى على الضفة الغربية لنهر دنبيرو الأسبوع الماضي.

ويعتبر مراقبون دوليون ذلك بأنه واحد من أكبر الانتكاسات للجيش الروسي في الحرب الجارية منذ أكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر.