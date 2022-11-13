الحوثي يسيء للذات الإلهية بمدونة السلوك

قاد الجهل الحوثيين إلى سوء الأدب مع الله، فلم يكف تجاوزهم لحدود الانتهاكات ضد الإنسان والظلم بل وصلوا إلى الادعاء الباطل بتلقي القيادات الحوثية التوجيهات في كل أعمالهم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وكانت تغريدة وزير الإعلام الحوثي ضيف الله الشامي دليلا قاطعا على اتباعهم هذه الطريقة رغم نفي الكثيرين منهم، حيث نسب مدونة السلوك الوظيفي بأنها توجيه من الله ولاقت ردود أفعال غاضبة طالبت بقتله.

تبرير للنهب

وبعد أن شرعن الحوثيون مؤخرا ما يسمى مدونة السلوك الوظيفي، التي اعترض عليها من كافة الشرائح اليمنية سواء في الداخل أو الخارج هربوا لتبرير ذلك كعادتهم بأنه من توجيهات الله سبحانه وتعالى.

وعمد الحوثيون إلى عاطفة الإنسان الدينية فهم يعلمون تمامًا مدى حرمة التشريعات الدينية والخوض بها ومكانتها العالية، ولكن الغرور والجهل قادهم إلى انتهاك ذلك، وكل هذا لتبرير أفعالهم سواء بإيقاف المرتبات على المواطنين أو بإغلاق المستشفيات أو تجنيد الأطفال أو تفجير المنازل وإغلاق دور الحديث، وإرسال المسيرات وقتل النساء وزراعة الألغام ونسبها لتوجيهات إلهية المباشرة.

نفي الادعاء

ولطالما رفض الحوثيون الاعتراف بادعائهم الدائم نسب كل جرائمهم وأفعالهم إلى التوجيهات الألهية، ورغم أن البعض منهم كان يكتب على منصة تويتر تعليقات كذلك، إلا أنه يتم في أغلب الأحيان حذفها تارة وتارة أخرى بالتبرير أن من كتب ذلك هم دخلاء، ولكن هذه المرة جاءت مباشرة من وزير الإعلام الحوثي ضيف الله الشامي قال فيها «لمن يشنون هجومهم على # مدونة السلوك الوظيفي # مشلكتكم مع الله وتوجيهاته وليست مع أنصار الله، لهذا نتفهم انزعاجكم».

وهذه التغريدة تؤكد لليمنيين أن من يدعون محاربة المظلومية، وادعاء العدالة والإحسان إلى الناس كانت وما زالت مجرد شعارات كاذبة وفاسقة بدأت مشوراها بهدم المساجد وتدمير دور الحديث وتفجير المنازل وتلغيم الأرض وتهجير الإنسان وقتل الأبرياء، وكل تلك جرائم تنفذها عناصر إرهابية تدعي تلقي الوحي الإلهي لتلك الأعمال.

ردود أفعال

أحدثت تغريدة الشامي ردود أفعال كبيرة بين كافة فئات وشرائح المجتمع اليمني، بدأت من أقارب وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين حسن زيد بتغريدة قال فيها «فاستخف قومه فأطاعوه، اللهم إني أبرأ إليك من هذا القول ومن القائل ومن القيل،.... هذا شرك صريح ونعوذ بالله». تلا ذلك مشاركات مختلفة من كافة اليمنيين، ومطالبات ملحة على كل اليمنيين للخروج لمواجهة كفار صنعاء، واستعادة اليمن من تحت سلطتهم وجورهم وحكمهم، وتحرير وتطهير أرض الكنانة من دعاة الكفر والضلال.

وطالب عدد من المغردين بسفك دم وزير إعلام الحوثيين باعتباره طغى وفجر.

مَواطن ادعى فيها الحوثيون توجيهات إلهية:

حصار تعز.

هدم المساجد ودور الحديث.

تجنيد الأطفال وتفجير المنازل.

مدونة الأداء الوظيفي.