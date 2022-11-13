كييف تتعهد بمواصلة طرد روسيا بعد خيرسون

تعهد الرئيس الأوكراني الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بمواصلة طرد القوات الروسية من بلاده بعد انسحابها من خيرسون، تاركة وراءها دمارا في المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وكان الانسحاب الروسي من خيرسون، علامة فارقة في صد أوكرانيا لغزو موسكو، قبل تسعة أشهر تقريبًا.

وقال زيلينسكي في خطابه: «سنرى المزيد من التحيات للجنود الأوكرانيين، الذين يحررون الأراضي التي تسيطر عليها روسيا».

وتعهد لأهالي المدن والقرى الأوكرانية التي ما زالت تحت الاحتلال: «لا ننسى أحداً، بل لن نترك أي شخص».

نكسة الكرملين

وكانت استعادة أوكرانيا للسيطرة على خيرسون، بمثابة نكسة كبيرة للكرملين والأحدث في سلسلة من المواقف المحرجة في ساحة المعركة، جاء ذلك بعد حوالي ستة أسابيع من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضم منطقة خيرسون وثلاث مقاطعات أخرى في جنوب وشرق أوكرانيا - في انتهاك للقانون الدولي - وإعلانها أراضي روسية. وغردت السفارة الأمريكية في كييف بالتعليقات، التي أدلى بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي وصف التحول في خيرسون بأنه «انتصار غير عادي» لأوكرانيا و«شيء رائع للغاية».

دمج القوات

وجاء هذا التراجع على الرغم من التعبئة الجزئية الأخيرة، التي قام بها بوتين لجنود الاحتياط، مما أدى إلى زيادة أعداد القوات المتاحة بنحو 300 ألف جندي. لأنه كان من الصعب على الجيش الروسي استيعاب ذلك. وتحاول القيادة العسكرية الروسية، وتفشل إلى حد كبير، في دمج القوات القتالية المستمدة من العديد من المنظمات المختلفة، والعديد من الأنواع والمستويات المختلفة من المهارة والمعدات، في قوة قتالية أكثر تماسكًا في أوكرانيا،وفقا لـ«معهد دراسات الحرب» ومقره واشنطن. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الكرملين «سيشعر بالقلق» من فقدان خيرسون، لكنه حذر من التقليل من شأن موسكو.

العبوات الناسفة

وبينما عززت القوات الأوكرانية قبضتها على خيرسون، فكرت السلطات في المهمة الشاقة المتمثلة في إزالة العبوات الناسفة، واستعادة الخدمات العامة الأساسية في المدينة. ووصف مسؤول أوكراني الوضع في خيرسون، بأنه «كارثة إنسانية». ويقال إن سكان المدينة الباقين يفتقرون إلى الماء والأدوية والغذاء، وهناك نقص في الاحتياجات الأساسية مثل الخبز بسبب نقص الكهرباء.

ودعت الشرطة الأوكرانية السكان للمساعدة، في التعرف على المتعاونين مع القوات الروسية خلال الاحتلال، الذي دام ثمانية أشهر، وعاد ضباط الشرطة الأوكرانية إلى المدينة، مع خدمات البث العامة، عقب رحيل القوات الروسية.وقال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيهور كليمينكو، إن حوالي 200 ضابط يعملون في المدينة، يقيمون نقاط تفتيش ويوثقون أدلة على جرائم حرب محتملة.

إجلاء الموظفين

وأعلنت إدارة منطقة كاخوفكا شرق مدينة خيرسون، التي عينتها روسيا، أنها ستجلي موظفيها.

وقال زعيم كاخوفكا الذي نصبته موسكو، بافيل فيليبشوك: «اليوم، الإدارة هي الهدف الأول للهجمات الأوكرانية،» وكتب على Telegram: «لذلك، بأمر من حكومة منطقة خيرسون، نحن، كسلطة، ننتقل إلى منطقة أكثر أمانًا، حيث سنقود المنطقة». ويقع كاخوفكا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، أعلى منبع محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة القصف الروسي. وكتب على Telegram، قال إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخر في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وقتل اثنان في منطقة خيرسون، وأصيب اثنان في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.

إزالة اللوحات

وفي خيرسون، أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، ناشطين أوكرانيين يزيلون اللوحات التذكارية التي وضعتها سلطات روسيا.

وأظهر منشور على Telegram من قبل Yellow Ribbon، حركة المقاومة الأوكرانية في المناطق المحتلة، شخصين في حديقة ينزلان لوحات تصور شخصيات عسكرية من الحقبة السوفيتية.

- جاء إعلان موسكو عن انسحاب القوات الروسية عبر نهر دنيبر، الذي يقسم منطقة خيرسون وأوكرانيا ككل، في أعقاب هجوم مضاد أوكراني مكثف في جنوب البلاد.

- في الشهرين الماضيين، زعم الجيش الأوكراني أنه استعاد العشرات من البلدات والقرى شمال مدينة خيرسون، وقال الجيش إن هذا هو المكان الذي تجري فيه أنشطة تحقيق الاستقرار.

- سعى وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إلى تخفيف حدة الإثارة بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون.

- صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين، بأنه لم يتم تبني بيان مشترك حول نتائج القمة، لأن «الجانب الأمريكي وشركاءه أصروا على تقييم غير مقبول للوضع في أوكرانيا وما حولها».

- يشعر الكرملين بالغضب من الدعم، الذي تتلقاه أوكرانيا من حلفائها الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة.