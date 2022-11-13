تعهد ثلاثي برد موحد على كوريا الشمالية

تعهد الرئيس جو بايدن وزعماء اليابان وكوريا الجنوبية برد موحد ومنسق على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، حيث أعلن بايدن أن الشراكة الثلاثية «أهم من أي وقت مضى»، عندما تصعد كوريا الشمالية من استفزازاتها.

والتقى بايدن بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، قبل أن يجتمع الثلاثة معًا على هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا.

تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة مع استمرار كوريا الشمالية في عرض أسلحتها|.

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات دفاعية مشتركة مكثفة في وقت سابق من هذا الشهر.

ردت كوريا الشمالية باستعراض القوة الخاص بها، حيث قامت بتحليق أعداد كبيرة من الطائرات الحربية داخل أراضيها.

التصعيدات الأخيرة

وركز الاجتماع بشكل كبير على التصعيد الأخير لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على الرغم من أن بايدن قال إن الزعماء الثلاثة سيناقشون أيضًا تعزيز سلاسل التوريد، والحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان، مع البناء على دعم الدول لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.. وكان بايدن قد خطط أيضًا للحصول على مدخلات من كيشيدا ويون بشأن إدارة موقف الصين الحازم في منطقة المحيط الهادئ عشية مواجهته مع الرئيس شي جين بينغ. وقال: «إننا نواجه تحديات حقيقية، لكن بلداننا أكثر اتساقًا من أي وقت مضى، وأكثر استعدادًا لمواجهة هذه التحديات أكثر من أي وقت مضى؛ لذلك أتطلع إلى تعميق أواصر التعاون بين بلداننا الثلاثة».

مظاهر العدوان

وناقش كل من يون وكيشيدا مظاهر العدوان المستمرة من قبل كوريا الشمالية، التي أطلقت عشرات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة.

وتشمل عمليات الإطلاق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات قبل 10 أيام، أثار تنبيهات الإخلاء في شمال اليابان، وفي الوقت الذي حذر فيه الحلفاء من خطر يلوح في الأفق بأن الدولة المعزولة تجري تجربتها النووية السابعة في الأسابيع المقبلة.

وفي إشارة إلى زيادة الحشود التي حدثت في حي إتايوان في سيول، قال يون من خلال مترجم: «في الوقت الذي يشعر فيه الكوريون الجنوبيون بالحزن الشديد، مضت كوريا الشمالية في مثل هذه الاستفزازات التي تكشف عن حقيقة نظام كيم جونغ أون. الميول».