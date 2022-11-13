ملك الأردن يثني على رجال الجيش العربي

أثنى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وعلى جهودهم في «حماية أمن دوت الخليج والمواطن»، وذلك خلال «خطاب العرش» الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ19.

وقال: «أخاطب رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية باسم الأردنيين جميعا، وأقول لهم هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن الأعز والأقوى».

وأكد في خطابه السنوي أن «التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية».

وأضاف: «نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة، ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل».

وأن «هدف مسار التحديث الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الإستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد».

وشدد على أن «هذا دوت الخليج لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة».