المنظمات تطالب بمحاسبة السلطات الإيرانية لارتفاع القتلى

قتلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 326 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل شهرين، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية الإيرانية (IHRNGO) ومقرها النرويج.

وقالت في تحديث لأعداد القتلى إن هذا الرقم يشمل 43 طفلاً و 25 امرأة – وإن العدد المنشور يمثل «الحد الأدنى المطلق».

وقد دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات حازمة وفي الوقت المناسب» بشأن ارتفاع عدد القتلى وأكدت مجددًا على الحاجة إلى إنشاء آلية «لمحاسبة سلطات الجمهورية الإيرانية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان».

قمع وسائل الإعلام

ولا يمكن التحقق من الرقم بشكل مستقل في الوسائل الإعلامية، حيث تم قمع وسائل الإعلام غير الحكومية والإنترنت وحركات الاحتجاج في إيران.

وتتفاوت حصيلة القتلى بحسب جماعات المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات المستمرة.

وقال محمود أميري مقدم مدير IHRNGO، «إن إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر من قبل الجمهورية الإيرانية».

مظاهرات المعارضة

وتواجه إيران واحدة من أكبر مظاهرات المعارضة، وهي غير مسبوقة بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الآداب.

وتزامن الغضب العام على وفاتها مع سلسلة من المظالم ضد النظام القمعي الإيراني لتأجيج المظاهرات التي استمرت رغم مطالبة المشرعين للقضاء في البلاد بـ «عدم التساهل» مع المتظاهرين.

وعلى الرغم من التهديد بالاعتقالات – والعقوبات الأكثر صرامة على المتورطين – تقدم مشاهير ورياضيون إيرانيون لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.