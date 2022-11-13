شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يحقق فوزًا قاتلًا على فولهام فى الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق نادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على فولهام بثنائية مقابل هدف، فى الجولة السادسة عشر من مافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فعلى الرغم من صعوبة اللقاء على الشياطين الحمر إلا أن الفريق نجح فى خطف ثلاث نقاط ثمينة قبل فترة التوقف الدولى، وإدراك تعثر الفريق فى الجولة السابقة أمام أستون فيلا.

فعلى الرغم من البداية القوية لمانشستر يونايتد وإحرازه الهدف الأفتتاحي فى المباراة خلال الربع ساعة الأول من اللقاء عن طريق كريستيان إريكسن، إلا أن فولهام لم يستسلم وقام بمبادرة الشياطين الحمر الهجمات، حتى تمكن الفريق من إدراك هدف التعادل فى منتصف شوط اللقاء الثاني.

وظن الجميع أن اللقاء فى إتجاهه إلى التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الشاب أليخاندرو جارناتشو هدفًا قاتلًا لليونايتد فى الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة رائعة من إريكسن صاحب الهدف الأول.



إريكسن يهدي اليونايتد النقاط الثلاث

ويعد تألق نجم الوسط إريكسن أحد أسباب فوز اليونايتد بالنقاط الثلاث فى مواجهة الليلة، بعدما تمكن من تسجيل هدفًا وصناعة الآخر، فى فوز الفريق بثنائية، مما يجعل اللاعب أحد نجوم المباراة بكل تأكيد.



جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز اليونايتد

ويعتلى نادي أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 32،فى حين استمر نيوكاسل فى المركز الثالث برصيد 30نقطة، وتوتنهام فى المركز الرابع برصيد 29،فيما يحتل اليونايتد المركز الخامس برصيد 26 نقطة.