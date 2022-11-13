انت الان تتابع خبر موقع تركي ينشر صورة امرأة يشتبه بتنفيذها "هجوم إسطنبول" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المعلومات الأولية التي تلقاها الموقع من مصادر أمنية، فإن "الانفجار ناجم عن حقيبة مفخخة تركت في مكان الحادث، تم العثور على الحقيبة التي وضعتها السيدة".

وأشار الموقع إلى أنه "بعد الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال، تم العثور على حقيبة أخرى مشبوهة تم تحييدها".



وشهدت مدينة إسطنبول في وقت سابق من اليوم الأحد، انفجارا في منطقة تقسيم، أوقع العشرات بين قتيل ومصاب.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي، أن التفجير نفذته امرأة.

وقال أردوغان في تعليقه على الهجوم أن منفذي التفجير "سينالون العقاب المناسب وأن السلطات تعمل على تحديد هوياتهم".