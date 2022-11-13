شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الشيوخ" تناقش آليات دعم وتوطين الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لمناقشة آليات دعم وتوطين الصناعة المصرية.

وعرض المهندس هانى المنشاوى رئيس اتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة، خلال الاجتماع، عددا من الاشكاليات التى تواجه قطاع الصناعة في مصر من بينها عدم قيام الحكومة بالتعاون مع المراكز البحثية التى تخص الصناعة في مصر من أجل دعم وتوطين الصناعة.

وأضاف المنشاوى: من بين المشكلات هو دور هيئة الاستثمار في دعم وتوطين الصناعة في مصر، خاصة أنه لفترة طويلة كان هناك قائم أعمال فقط ومؤخرا تم تعيين رئيسا للهيئة.

كذلك تطرق المنشاوى إلي قضية تشجيع الاستزراع السمكى حيث وصل إنتاج مصر لـ 2.2 مليون طن من الأسماك والمستهدف 3 ملايين طن، كما أشار إلى أنه من بين الاشكاليات كثرة الرسوم مقابل الخدمات الحكومية.