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انت الان تتابع خبر سان جيرمان يحلق بالصدارة بعد الفوز على أوكسير بنتيجة كبيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438037-638039450790830887.jpg
2022-11-13 | 14:59
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انفرد نادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد الفوز بنتيجة 5/0 على ضيفه أوكسير، اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من المسابقة.
وافتتح مهاجم الفريق الباريسي كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة قصيرة من نونو مينديز.
وعزز الإسباني كارلوس سولير تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 51 من ضربة رأس بعد كرة من نونو مينديز أيضا.
ووقع المغربي أشرف حكيمي ثلاثية باريس سان جيرمان في الدقيقة 57 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز الـ13 وتعادل مرتين ولم يخسر ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، متقدما ب5 نقاط عن لانس الثاني، في حين جمدت الخسارة رصيد أوكسير عند 13 نقطة من 14 مباراة.
وستتوقف منافسات الدوري الفرنسي بسبب خوض كأس العالم في نوفمبر وديسمبر، على أن يستأنف باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة ستراسبورغ يوم 28 ديسمبر.
وعزز الإسباني كارلوس سولير تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 51 من ضربة رأس بعد كرة من نونو مينديز أيضا.
ووقع المغربي أشرف حكيمي ثلاثية باريس سان جيرمان في الدقيقة 57 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة.
وسجل ريناتو سانشيز الهدف الرابع لباريس سان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81، قبل أن يسجل هوغو إيكيتيكي خامس الأهداف في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز الـ13 وتعادل مرتين ولم يخسر ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، متقدما ب5 نقاط عن لانس الثاني، في حين جمدت الخسارة رصيد أوكسير عند 13 نقطة من 14 مباراة.
وستتوقف منافسات الدوري الفرنسي بسبب خوض كأس العالم في نوفمبر وديسمبر، على أن يستأنف باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة ستراسبورغ يوم 28 ديسمبر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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