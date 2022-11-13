شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تنعى ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية.. وتعلن متابعتها لحالة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تتابع حالة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب فى ترعة الرياح التوفيقي على طريق المنصورة - ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وقدمت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب .

وأشار الدكتور علي مهران، خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم، إلى أنه تواصل مع الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونائب الدقهلية، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية لعلاج المصابين.

ووجه مهران الشكر للنائب الدكتور حسين خضير ، على مجهوداته في متابعة حالات المصابين بالمنصورة وزيارتهم والتأكد من قيام المستشفيات بواجبهم ودورهم على أكمل وجه، متمنيا خالص الشفاء للمصابين وخالص العزاء لأهالي الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بشأن: تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي".

كما تناقش، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن: "عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، وكذلك تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد بشأن:عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن: رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها.