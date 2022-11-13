إعلام تركي: سقوط 4 قتلى وأكثر من 17 جريحًا في انفجار ساحة تقسيم بإسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام تركية، سقوط نحو 4 قتلى على الأقل وإصابة حوالي 17 آخرين، في الانفجار الذي هز منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية قبل قليل، وفقا لإحصائية أولية عن قوات الأمن التركية.

وأعلن المدعي العام في إسطنبول، عن فتح تحقيقا في انفجار منطقة تقسيم والذي حدث منذ قليل.

ووفقا لما نشرته العربية، نقلا عن المدعي العام في إسطنبول فإن الانفجار الذي حدث في منطقة تقسيم التركية يرجح أنه عملية إرهابية.

وسقط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين في انفجار شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم التابعة لمدينة إسطنبول، في تركيا وفقا لما نقلته العربية عن محافظ إسطنبول.

ويتواجد انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم بإسطنبول، بعد وقوع انفجار وإصابة 17 شخصا.

ووقع انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، بحسب سي إن إن.

وقال شاهد عيان لشبكة CNN، يبدو أن هناك عدد كبير من الضحايا.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فقد سقط نحو 17 جريحا في انفجار بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

وأخلت الشرطة التركية ، منطقة تقسيم بإسطنبول تحسبا لانفجار آخر .

وتقول شبكة "CNN Turk" إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال، على طريق مشاة بطول 1.4 كيلومتر أو أقل من ميل واحد في وسط اسطنبول.

يشار إلى أن شارع تقسيم يعد من أبرز الأماكن السياحية المكتظة بالسياح طوال العام.

ووقع الهجوم في يوم العطلة الأسبوعية بالنسبة للمواطنين الأتراك.