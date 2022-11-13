"الطيران" تنظم دورة تدريبية حول "مهارات التفاوض" في مجال النقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

بدأت سلطة الطيران المدني، فعاليات الدورة التدريبية حول "مهارات التفاوض" للعاملين فى مجال النقل الجوي، والتي يتم تنظيمها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة العربية، وتستمر فعالياتها حتى السابع عشر من نوفمبر الحالي، ويشارك فيها عدد من ممثلي إدارات النقل الجوي بسلطات الطيران المدني في عدد من الدول العربية الشقيقة من (السودان والسعودية وليبيا والبحرين والمغرب) إلى جانب ممثلي سلطة الطيران المصري، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

ونقل الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، للمشاركين من الدول العربية الشقيقة تحيات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل الجوي بين مصر والأشقاء العرب.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع المنظمة العربية للطيران وتبادل الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العاملين في الطيران المدني متمنياً للدارسين تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتهدف الدورة التدريبية التي يشرف على تنظيمها خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران ويقوم بإلقاء المحاضرات الدكتور سلمان المصري - أردنى الجنسية - المحاضر المعتمد من "الإيكاو" إلى تنمية مهارات التفاوض لدى العاملين في مجال النقل الجوي، وخاصة خلال المباحثات الثنائية بين الدول فى مجال الطيران وتزويد المتدربين بالمهارات التفاوضية وصقل قدراتهم وكيفية تطبيق القواعد والتوصيات الدولية في هذا المجال والمهارات اللازمة للمفاوض كما يتخلل الدورة تدريبًا عمليًا على كيفية إدارة المفاوضات في مجال النقل الجوي.