شكري : قمة المناخ شهدت تفاعلا كبيرا بين مصر وأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، وتطلع بلاده إلى مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير شكري مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومساعديهم، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ ، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد اليوم الأحد.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن الوزير شكري نوه خلال اللقاء بما شهدته قمة المناخ من تفاعل كبير بين الجانبين من خلال سلسلة من اللقاءات الرسمية على العديد من المستويات، وعلى رأسها لقاء القمة الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و چو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف المتحدث أن وفد مجلس الشيوخ الأمريكي حرص من جانبه على الإشادة بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ وقدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم، وهو ما يتطلعوا معه إلى المساهمة في انجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المأمولة التي تحقق أهداف عمل المناخ الدولي.

كما أشاروا إلى إدراكهم للطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأمريكية ودور مصر الرائد في المنطقة والممتد على مدار سنوات، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار الاقليمي.

ووفق المتحدث ، تناول الاجتماع في هذا السياق عددا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية.