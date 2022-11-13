بالفيديو .. سقوط عدد من القتلى في انفجار شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سقط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين في انفجار شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم التابعة لمدينة إسطنبول، في تركيا وفقا لما نقلته العربية عن محافظ إسطنبول.

ويتواجد انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم بإسطنبول، بعد وقوع انفجار وإصابة 17 شخصا.

ووقع انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، بحسب سي إن إن.

وقال شاهد عيان لشبكة CNN، يبدو أن هناك عدد كبير من الضحايا.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فقد سقط نحو 17 جريحا في انفجار بمنطقة تقسيم في إسطنبول.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسبا لانفجار آخر .

يشار إلى أن شارع تقسيم يعد من أبرز الأماكن السياحية المكتظة بالسياح طوال العام.

ووقع الهجوم في يوم العطلة الأسبوعية بالنسبة للمواطنين الأتراك.