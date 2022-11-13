تركيا.. انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول

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أهمية مدينة خيرسون في الحرب الروسية الأوكرانية
ذكر مسؤولون أوكرانيون، أن الأعلام الأوكرانية كانت تظهر «بأعداد كبيرة وفي كل مكان»، في أعقاب انسحاب روسيا من منطقة خيرسون الجنوبية،...
بايدن: سنعمل مع دول جنوب شرق آسيا
وعد الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستعمل مع تحالف إستراتيجي حيوي لدول جنوب شرق آسيا، وأخبر القادة بقوله: إننا «سنبني مستقبلًا...
البحرين تتصدى للاختراقات
أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، عن التعامل بشكل فوري مع محاولات وصفها بـ«اليائسة»...
إيران تحت تهديد عقوبات الاتحاد الأوروبي
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز بشدة الحكومة الإيرانية، لقمعها الدموي ضد الاحتجاجات في البلاد، وقال إن ألمانيا تقف «جنبًا إلى...
إثيوبيا مطالبة بوقف قطع الإنترنت عن تيجراي
توشك هيئة تابعة للأمم المتحدة، مكرسة لتعزيز وصول أوسع وأفضل إلى الإنترنت، على عقد اجتماعها السنوي في إثيوبيا، التي قطعت حكومتها...
ملازم الحوثي توقف تعليم طلاب الجامعات
قاد استبدال ميليشيات الحوثي للمواد العلمية والتخصصية بالجامعات وفرض ملزمات حسين الحوثي واعتبارها البديل الصحيح والأساسي إلى رفض...
دول قمة العشرين توافق على إطلاق صندوق لمكافحة الأوبئة
وافق وزراء الصحة والمالية في مجموعة العشرين، على إنشاء صندوق لمواجهة الجائحة. وسيشيع استخدام الصندوق لإصلاح النظام الصحي، وسد فجوة...
وزير الطاقة: مكانة السعودية تمكنها من تصدر أي محفل دولي
خلال جلسات منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مكانة المملكة إقليميا ودوليا تمكنها من تصدر...
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