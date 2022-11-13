تركيا.. انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول

أهمية مدينة خيرسون في الحرب الروسية الأوكرانية ذكر مسؤولون أوكرانيون، أن الأعلام الأوكرانية كانت تظهر «بأعداد كبيرة وفي كل مكان»، في أعقاب انسحاب روسيا من منطقة خيرسون الجنوبية،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

بايدن: سنعمل مع دول جنوب شرق آسيا وعد الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستعمل مع تحالف إستراتيجي حيوي لدول جنوب شرق آسيا، وأخبر القادة بقوله: إننا «سنبني مستقبلًا... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

البحرين تتصدى للاختراقات أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، عن التعامل ‏بشكل فوري مع محاولات وصفها بـ«اليائسة»... المنامة: الوكالات المنامة: الوكالات 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

إيران تحت تهديد عقوبات الاتحاد الأوروبي انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز بشدة الحكومة الإيرانية، لقمعها الدموي ضد الاحتجاجات في البلاد، وقال إن ألمانيا تقف «جنبًا إلى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

إثيوبيا مطالبة بوقف قطع الإنترنت عن تيجراي توشك هيئة تابعة للأمم المتحدة، مكرسة لتعزيز وصول أوسع وأفضل إلى الإنترنت، على عقد اجتماعها السنوي في إثيوبيا، التي قطعت حكومتها... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

ملازم الحوثي توقف تعليم طلاب الجامعات قاد استبدال ميليشيات الحوثي للمواد العلمية والتخصصية بالجامعات وفرض ملزمات حسين الحوثي واعتبارها البديل الصحيح والأساسي إلى رفض... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

دول قمة العشرين توافق على إطلاق صندوق لمكافحة الأوبئة وافق وزراء الصحة والمالية في مجموعة العشرين، على إنشاء صندوق لمواجهة الجائحة. وسيشيع استخدام الصندوق لإصلاح النظام الصحي، وسد فجوة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

وزير الطاقة: مكانة السعودية تمكنها من تصدر أي محفل دولي خلال جلسات منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مكانة المملكة إقليميا ودوليا تمكنها من تصدر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1444 هـ 18 ربيع الثاني 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. انفجار في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.