شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ: الشعب وقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة دعوات الهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، إشادة برلمانية بما ضربة الشعب من مثالا رائعا في الوقوف خلف القيادة السياسية، في مواجهة دعوات الهدم التي وجهتها الجماعة الإرهابية.

وأكد النائب أحمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري وقف خلف قيادته السياسية في مواجهة دعوات الهدم التي وجهتها جماعة الإخوان المسلمين، وضرب مثالا رائعا في وجود كافة دول العالم حول التفاف الشعب حول الرئيس.

ووجه البرلماني في السياق ذاته التحية إلي الجهاز الأمني لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع، كذلك وجه نائب أخر التحية للشعب المصري الذي اثبت مراراً وتكراراً بأنه لا ينقاد وراء الدسائس.

يٌشار إلي أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تشهد مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل قانون قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.

كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.