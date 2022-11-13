شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار والنظر فى تعديل القانون بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار جنبا إلي جانب التعديلات التشريعية، وبعضهم طالب بأن تطول التعديلات القانون كله.

وأعرب اللواء مجد الدين بركات، عضو المجلس عن موافقته علي مشروع القانون، لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية توافر جميع العوامل اللازمة لجذب الاستثمار جنبا إلى جانب الحوافز الاستثمارية، وفي مقدمتها البيئة الصالحة للاستثمار، حيث أن الحوافز الجديدة قد تتعثر في التطبيق حال عدم وجود بيئة صالحة.

وقال "بركات"، إن زيادة الحصيلة من العملية الأجنبية وفقا لما تستهدفه التعديلات الجديدة لن يتأتى إلا بتوافر بيئة صالحة وجاذبة.

من جانبه وجه النائب أيمن عبد المحسن، الشكر للحكومة للتقديم بتعديلاتها علي قانون الاستثمار، لاسيما وأنها تتفق مع توجيهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص، كذلك أكد النائب حسنين توفيق، إن التعديلات تتوافق مع التغيرات الحديثة وما تستهدفة الدولة من تشجيع الهيدروجين الأخضر، والسيارات العاملة بالكهرباء، وصناعة الرقائق الإلكترونية.

وقال "توفيق" إن هناك حاجة إلي إعادة النظر في قانون الاستثمار بشكل متكامل، قائلاً: " لا نتكلم عن حوافز الاستثمار فقط إنما التطبيق والحالة، الاستثمار محتاج تناسق وتناغم حكومي في تنفيذ القانون، نحتاج إلي حكومة استثمار".

كما أيدت النائبة راندا مصطفي، التعديلات التشريعية، دعما لتدفق المال الأجنبي ولعل تكون خطوه لتفعيل القانون القائم، والدفع بمزيد من الاستثمارات، مضيفة : "نحن أمام لحظة فارقة في حياتنا الان"، واتفق معهم النائب عاطف علم الدين، عضو المجلس، الذي يري أهمية مشروع القانون لاسيما والمشروعات المستهدف جذبها فضلا عن تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدي كثير من الدول في الوقت الحالي.

في سياق أخر، أكد النائب محمد عبد الفضيل، أن اضلاع مثلث الاستثمار، أولهما الأمن وهو ما تنعم به مصر في ظل المجهودات المبذولة، وثانيهما البنية التحتية وقد وصلنا إلي إعجاز فيما تحقق، ويبقي التشريعات وطرق تنفيذها، متسألا: من المسؤول عن الاستثمار في مصر طارحا تسأولات بشأن الأب الشرعي للاستثمار، ليعلق رئيس الشيوخ قائلاً: "تساؤلات حضرتك موضوعية وعظيمة لكن خارج سياق الحديث".