شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن تعديلات الحكومة لقانون الاستثمار: تشجع تدفق العملة الصعبة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ ، إن وجود قانون شامل للاستثمار فى مصر فى هذه الفترة أمر جيد للغاية، كما أنها يشجع تدفق العملات الأجنبية من الخارج، لافتا إلى أن الخريطة الاستثمارية تتغير فى العالم كله حاليا بسبب الأوضاع الاقتصادية ومن ثم يجب على مصر أن تنتهز هذه الفرصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار.

بدورها أكدت سناء سليمان عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يأتي عقب المؤتمر الاقتصادى، ومن ثم تم الاستجابة فيه لمطالب عدد كبير من المستثمرين.

أضافت سليمان، أن القانون الجديد للاستثمار يأتى عقب الانتهاء من إقرار قانون التعويضات ومن ثم فإن الحكومة تتوجه للتسهيل على المستثمرين وتحفيز الاستثمار الأجنبى.

بدوره، أكد النائب أحمد شعبان، أن حزب التجمع يدعم الاستثمار بالقوانين والاجراءات ولكن لدينا تساؤل:هل مشروع القانون يستهدف دعم الاستثمار أم يستهدف تأجيل المواجهة مع قانون الاستثمار؟ متابعا: نرفض القانون من حيث المبدأ فالاستثمار فى مصر يوجد به الكثير من المشكلات وكان الأولى من الحكومة أن تأتى وتستغل هذا المجلس لتلافى هذه المشكلات.

ووجه هانى العسال عضو مجلس الشيوخ الشكر للجنة المشتركة على مجهودها فى تعديلات قانون الاستثمار، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية التى أعلن عنها الرئيس منذ أسابيع قليل تساعد فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر معلنا موافقته على قانون الاستثمار من حيث المبدأ.