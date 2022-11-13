شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية: إعداد تقرير سنوى بشأن حجم الإعفاءات والمزايا الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن عزم وزارة المالية إعداد تقرير سنوي بشأن حجم الإعفاءات والمميزات الضريبية المتاحة بشكل مطلق، كأحد الإصلاحات التي تستهدفها الوزارة وتلتزم بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة التعديلات الحكومية علي قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.

كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.