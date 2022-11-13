انت الان تتابع خبر وزير النقل يوجه بإتباع الأساليب الحديثة لتبسيط إجراءات السفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السعداوي أشرف على رحلات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي للاطلاع على مدى تطبيق التوجيهات التي أصدرها مسبقاً والتي تؤكد ضرورة تنفيذ الرحلات وفق توقيتاتها المحددة على جدول رحلات الشركة".والتقى السعداوي بحسب البيان، "مع عدد من المسافرين للإطلاع بشكل تفصيلي عن الخدمات المقدمة لهم على متن الناقل الوطني والإستماع الى ملاحظاتهم بشكلٍ مباشر وأخذها بعين الإعتبار لأهميتها في وضع خطط جديدة تتلائم مع تطلعاتهم".

وشملت الجولة الميدانية "لقاء وزير النقل مع ملاكات الشركة في محطة مطار بغداد الدولي وأصدر عدة توجيهات مهمة تضمنت التأكيد على إتباع الأساليب الحديثة المعتمدة عالمياً لتبسيط إجراءات السفر"، وفق بيان الوزارة.

