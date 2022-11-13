انت الان تتابع خبر نيمار: مونديال قطر قد يكون الأخير في مشواري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتصدر نيمار قائمة المنتخب البرازيلي التي تم الإعلان عنها مؤخراً استعداداً لنهائيات كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر / كانون الأول. ويحمل نيمار آمال الشعب البرازيلي المتطلع لتتويج منتخب بلاده باللقب السادس في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، في وقت أوقعت عملية القرعة نجوم راقصي السامبا في مواجهة منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا، ضمن المجموعة السابعة.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة "غلوبو" البرازيلية: "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي.. أتحدث دائماً مع والدي، وسأعتبر كل مباراة أنها الأخيرة، لأنني لا أعلم ما سيحدث غداً، وبصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى.. لا أعرف ما إذا كان المدرب سيختارني مجدداً".



وأضاف: "الأمر لا علاقة له بالجانب البدني ولا أريد الحديث عنه حالياً، أريد أن أشارك في كأس العالم بقطر، وأن أكرس لها كل جهودي، لأنني متأكد من أن لدينا القدرة على الذهاب بعيداً في المنافسة".

وتابع: "رغم أن الكثيرين لا يثقون بنا، إلا أننا سنظهر الفارق، فالتشكيلة الحالية تضم لاعبين بارزين، وبإمكاننا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وواصل: "يجب أن يفهم الناس أن حياتي ليست بالطريقة التي يتخيلونها.. إنها الطريقة التي أريدها أن تكون، أنا هنا من أجل ذلك، لتحطيم الأرقام القياسية، لمحاولة بناء تاريخ في المنتخب البرازيلي.. لقد بنيت بالفعل تاريخا طويلا في البرازيل، وبالطبع، أريد أن أنهيه بشكل جيد للغاية".

بيليه هو المرجع وأنا شخص مختلف

ووفقا لأرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن نيمار على بعد ثلاثة أهداف من تجاوز الأسطورة بيليه، كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي، حيث سجل اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني 74 هدفا بقميص البرازيل، فيما سجل "الملك" بيليه 77 هدفا.

وأوضح نيمار مشيدا بمواطنه: "بيليه هو المرجع.. بيليه هو كرة القدم.. بيليه هو إلى حد كبير كل شيء لبلدنا، إن الاحترام والإعجاب اللذين أكنهما له هائلان".

وزاد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: "أتمنى أن أحفر اسمي في تاريخ كرة القدم، وإذا لم يكن محفورا في كرة القدم، فأتمنى أن يكون حاضرا في حياة شخص ما".

وختم: "أنا رجل مختلف ومبتهج دائما، لا أحب أن أتحدث عن نفسي، ولا أحب أن أقدم نفسي على أنني الأفضل.. أريد لعب كرة القدم وأحب الفوز، وأن أكون أفضل مما أنا عليه كل يوم.. أحب أن أساعد زملائي في الفريق، هذا هو الهدف الأساسي".