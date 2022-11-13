انت الان تتابع خبر السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويوكل المهمة لـ "زاير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه"، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة".

وأضاف، ان "رئيس الوزراء كلّف بدلاً عن الساعدي، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة".



وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بالأولوية في المنهاج الوزاري".