شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ"الشيوخ": هناك إرادة سياسية للمضى قدما فى تشجيع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، إن الفترة الأخيرة تشهد العديد من المؤتمرات مثل المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ، وهى فاعليات هامة جدا، وهناك إرادة سياسية للمضى قدما فى تشجيع الاستثمار وخلق مناخ جديد للاستثمار فى مصر.

وأكد "السادات"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، ولكنه طالب بمراجعة شاملة لقانون الاستثمار، وتقديم حزم مختلفة من تشريعات عديدة لتشجيع الاستثمار وليكون هناك استثمار حقيقي به فى مصر.

من جانبه، قال النائب الدكتور محمد شوقي: "البعض يهاجم مشروع القانون كما لو أنه مقدم لإزالة المعوقات، ملاحظتى كما لو كنا نناقش قانون على غير مبتغاه، وأشير إلى أن المذكرة الإيضاحية لم تقل إن المشروع المقدم يزيل مشاكل الاستثمار، ولكنه يتعلق بإضافة مزيد من الحوافز، وبالتالي فلسفته لا تؤدى إلى محاكمته على المعضلات ومشكلات الاستثمار، وحتى لا نخرج الأمر عن سياقه الحقيقي، مع اتفاقي على الحاجة لمعالجة المعوقات، ومشروع القانون خطوة على الطريق وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

فيمان قال النائب ناجح جلال: "ما لا يدرك كله لا يترك كله، كنت أتمنى حوافز إضافية تتعلق بمنح المستثمرين فى المدن الجديدة بعض الحوافز التى تستطيع أن تجذب الاستثمار فى المدن الجديدة".