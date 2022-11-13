شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان لـ"النواب": الحكومة صرفت 90% من التعويضات للمقاولين بـ18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام درويش رئيس قطاع التشييد والبناء والمقاولات بوزارة الإسكان، عن صرف الحكومة لتعويضات التي أقرها مجلس الوزراء، للمقاولين بنسبة 90%.

ورد "درويش" خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، على مطالبات بعض النواب بتحديد مدة صرف التعويضات، قائلا:" يوجد مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما"، مضيفا :" قانون التعويضات معمول به من 5 سنوات".

وتابع:" صرفنا تعويضات بنسبة 90% من النسبة التي صدر قرار بها من مجلس الوزراء"، مضيفا: "صرفنا تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه".

وأوضح أن مجلس الشيوخ عندما ناقش مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، أبقوا على مضمون مشروع القانون مع إجراء تعديلات فى الصياغة".

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، من حيث المبدأ.