شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية أكمل نجاتي يرفض تعديلات قانون الاستثمار ويطالب بإعادة صياغته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض تعديلات قانون الاستثمار، موضحا أن التعديل يخفض سعر الضريبة، وهذا لا يعد معوقا للاستثمار، وطالب النائب الحكومة بإعادة صياغة القانون بإدخال تعديلات عليه.

وقال نجاتي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "هناك عدد من الأسئلة نطالب الحكومة بالرد عليها، وأبرزها لماذا لم تصرف الحكومة حوافز الاستثمار منذ عام 2017 حتى تاريخه ؟" .

وقال النائب أكمل نجاتى، موجها كلامه للحكومة: "لماذا يوجد عراقيل تواجه الاستثمار ومنها القرارات الإدارية، وأضاف "تقرير اتحاد الصناعات لم يتحدث عن سعر الضريبة كعائق للمستثمرين، بينما عوائق الاستثمار هي المشكلة التي تواجه المستثمر" .

وشدد النائب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية و دالاستثمار بمجلس الشيوخ، على ضرورة مواجهة عوائق الاستثمار ، مستطردا: "الإجراءات التي يتم اتخاذها رسالة للمستثمرين في للخارج وستنعكس على القطاع أثناء التنفيذ العملي على ارض الواقع" .