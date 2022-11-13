شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: نجاح تنظيم مؤتمر المناخ يعكس مكانة مصر وتأثيرها الإقليمى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمي والعالمي، ويضع مصر دائما فى بؤرة الاهتمام العالمى، ويفتح آفاقاً جديدة أمامها فى ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.

وقال رئيس الشيوخ فى بداية الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، "تعلمون أن مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهو الحدث الدولي الكبير الذي يشارك فيه قادة العالم ويحظى بتغطية إعلامية هائلة من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها".

وتابع قائلا: "لقد سعدنا وسعد المصريون جميعاً بالمستوى الرائع لتنظيم المؤتمر من كافة مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف، وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي المحورية الجامعة المانعة، في قضية المناخ وقضايا أخرى دولية حظيت بإشادة واسعة من كل قادة العالم المشاركين، ومن جميع وسائل الإعلام العالمية".

وأشار إلى أن قمة المناخ السابعة والعشرين، أعادت مصر لمستوى القمة بين دول العالم، وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر، وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقذ العالم حاضرا ومستقبلاً من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام لها مضامين ودلالات هامة، تؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى، بمشروعات كبرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى ان مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الاخضر لتصبح في مقدمة الدول المنتجة له عالميًا، بالتعاون مع الصندوق السيادى المصرى ومشاركة القطاع الخاص الوطنى وتحفيز الاستثمار الأجنبى للدخول فيها.

وأكد أن نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم، كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمي والعالمي بفضل جهود مؤسسات الدولة وحكمة قائدها، وإصرار القائمين على تنظيم الموتمر على إخراجه في أفضل صورة، وهو ما يضع مصر دائما فى بؤرة الاهتمام العالمى، ويفتح آفاقاً جديدة أمامها فى ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.

واختتم كلمته قائلا،:" باسمي وباسمكم جميعاً أتوجه بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادته الحكيمة البارعة.. ونتمنى لسيادته دوام التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد".