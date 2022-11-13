شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل رئيس النواب حول المناخ..دعوة قادة العالم لتنفيذ التعهدات الدولية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل خلال كلمته التى القاها فى الاجتماع البرلماني العالمي، على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ، وقد تضمنت الكمة الرسائل التالية:

١-قمة المُناخ تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً بالنظر إلى ما تهدف إليه من انقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر الوجودي والمُحدق بنا جميعاً.

٢- التهديد الخطير لظاهرة تغير المُناخ يضع الجميع أمام مسئولياته للعمل الجاد والتحلي بالإرادة الصادقة والأخذ بأسباب فعالة لمواجهة حاسمة لتلك الظاهرة المُخيفة سعياً لعالم مستقر وآمن تترسخ فيه قيم الحفاظ على الطبيعة ومواردها باعتبارها إرثاً مُشتركاً للانسانية.

٣- ظاهرة تغير المُناخ بوصفها تحدياً استثنائياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية تستلزم مُقاربة شاملة لا تقف عند حدود الشق الحكومي فقط بل تتطلب منا نحن البرلمانيين كممثلين للشعوب الانخراط المُكثف والبناء في الجهد العالمي لمواجهة تلط الظاهرة.

٤- التداعيات الكارثية لظاهرة تغير المُناخ على المُجتمعات البشرية والنظم الإيكولوجية والبيئية تُعظم أهمية اجتماعنا البرلماني باعتباره آلية حوارية بناءً ومُرتكزاً تفاعلياً لتبادل الأراء والخبرات التشريعية لمواجهة فعالة وحاسمة لتلك الظاهرة.

٥-الدولة المصرية لم تأل جُهداً من أجل مواجهة ظاهرة تغير المُناخ كأولوية رئيسية وقطعت أشواطاً في هذا المجال في الإطار الوطني جنباً إلى جنب مع الانخراط المُكثف في الأنشطة العالمية والذي تُوج باستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27.

٦-يقع على عاتق البرلمانيين مسئولية تاريخية تجاه الشعوب القلقة على مستقبلها من أجل حشد الجهود لمكافحة تغير المُناخ سواء على الأصعدة الوطنية والعالمية لتنفيذ التعهدات العالمية وتحويلها إلى واقع.

٧-أوجه نداءً بإسم البرلمانيين إلى قادة العالم لإدخال التعهدات الدولية في مواجهة ظاهرة تغير المُناخ إلى حيز النفاذ والتطبيق الفعلي من أجل انقاذ الانسانية من ذلك الخطر الوجودي الذي يُهددنا جميعاً.