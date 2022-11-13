سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ارتفاعه، وزاد الجرام جنيهين، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

وكان سعر جرام الذهب قفز 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، ليواصل الارتفاع خلال التعاملات المسائية، وتصبح قيمة الارتفاع للجرام الواحد 12 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

قفزت أسعار الذهب عيار 14 إلى 848 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1090 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1272 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1454 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 10176 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

سجل سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1771 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع 0.90%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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